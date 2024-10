AVIS provinciale, l’appello della presidente Micalizzi: “Si può fare! Donare sangue ai tempi del coronavirus”

La donazione come spesso ribadito permette ad ogni persona di ricevere la possibilità di sentirsi nelle condizioni di aver prestato la propria persona al prossimo. Mai quanto oggi c’è la necessità di questo gesto, ed in tal senso CityNow ha intervistato Vanna Micalizzi, presidente dell’AVIS provinciale di Reggio Calabria che ha spiegato:

“Non è con leggerezza ma con indiscutibile chiarezza che il ministero della salute ci aiuta a non indietreggiare dalla pratica della donazione, ci esorta invece ad appelli continui affinché i nostri Donatori siano sempre più presenti. Il virus in circolazione esprime senza dubbio uno stato di emergenza ma per questo non possiamo eludere dal sistema sanitario la necessità di dover combattere anche le situazioni d’urgenza o le patologie croniche.

Le misure preventive indicate chiaramente nei decreti ministeriali delle ultime ore sono indispensabili a garantire il contenimento della rapida diffusione del virus, ma ricordiamo che il momento della criticità ha raggiunto anche quella parte del sistema sanitario che con grandi sforzi, combatte a mantenere l’apparente normalità nella gestione delle risorse e nell’approvvigionamento in particolare di unità che hanno la caratteristica di essere considerate farmaco salvavita come appunto il sangue.

Non dobbiamo permettere che la paura e il panico ci permettano di avere la meglio poiché saranno gli ammalati cronici oggi “dimenticati” davanti al mostro “corona”, a rimetterci irreversibilmente. Tutto questo non può assumere il tempo della contemplazione ma di un’azione sicura, controllata e totalmente monitorata come quella della donazione del sangue!”