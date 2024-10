Baker Hughes al porto di Saline Joniche? Gruppo R.E.D.: “Opportunità di rilancio per l’area Grecanica”

Il gruppo politico R.E.D. interviene nel dibattito riguardante il possibile investimento di Baker Hughes. Dopo il no a Corigliano Rossano, si sta valutando l’ipotesi di considerare il porto di Saline Joniche, situato nell’area di Sant’Elia, come infrastruttura che possa ospitare gli investimenti e le idee progettuali connesse al progetto Baker Hughes. I consiglieri comunali Carmelo Versace, Antonino Castorina e Filippo Burrone rilanciano la necessità di investire nel territorio metropolitano di Reggio Calabria.

“Riteniamo interessante valutare l’ipotesi del porto di Saline Joniche, che per l’occasione potrebbe essere dissabbiato e reso operativo. La posizione strategica, baricentrica ed attrattiva, insieme alla necessità di connettere il comune con l’intera area grecanica in modo funzionale e strutturale, potrebbe rappresentare un reale incentivo per tutti i comuni dell’area Grecanica in termini di sviluppo e impiego di risorse.”