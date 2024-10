Reggio, la Camera di Commercio investe 1 milione di euro su imprese e territorio

La Camera di commercio di Reggio Calabria ha presentato nel corso di una conferenza stampa gli interventi 2022 a sostegno delle imprese e del territorio metropolitano.

Si tratta di 1 milione di euro ripartiti tra contributi diretti alle micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro Imprese dell’Ente camerale e servizi specialistici ad alto valore aggiunto, come ad esempio quelli offerti nell’ambito del Punto Impresa Digitale, e che si affiancano ai servizi camerali istituzionali.

“L’obiettivo degli interventi 2022 è quello di imprimere uno slancio significativo alla ripresa economica del territorio, accompagnando le imprese reggine in un percorso di ripartenza che non può prescindere, come ci hanno insegnato questi anni di pandemia, dagli investimenti in digitalizzazione ed innovazione, ma che deve essere in grado di accrescerne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, promuoverne l’offerta turistica, renderle sempre più sostenibili, incrementare i livello occupazionali e la qualificazione del personale.” – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana.