Bandiere blu 2018, ecco le spiagge più belle della Calabria

Sono 175 i Comuni italiani rivieraschi, per complessive 368 spiagge, e 70 gli approdi turistici che quest’anno hanno ottenuto la ‘Bandiera Blu’, riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Un numero in crescita di 12 Comuni (sedici i nuovi ingressi, mentre 4 sono usciti) rispetto a dodici mesi fa.

E ancora una volta è la Liguria la regione con il maggior numero, confermando in 27 il numero complessivo. Segue la Toscana con 19 località, la Campania raggiunge 18 Bandiere con tre nuovi ingressi; con 16 località quindi le Marche, che perdono una Bandiera; la Puglia sale a 14 (+3); la Sardegna va a 13 (+2).

9 invece le bandiere blu per la Calabria dove si registrano due new entry: Tortora e Sellia Marina.

Queste vanno ad aggiungersi a Soverato, Roseto Capo Spulico, Praia a Mare, Trebisacce, Cirò Marina, Melissa e Roccella Jonica.