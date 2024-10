Bandiere blu 2024, dove sventola in Calabria: 3 i comuni premiati nel reggino

Edizione numero 38 per i riconoscimenti assegnati della ong Fee: al vertice Campania e Calabria. Sono tre le spiagge premiate in provincia di Reggio

Il riconoscimento annuale viene assegnato ai migliori tratti di mare in cui si trovano i migliori servizi e in cui la qualità delle acque è più alta.

Bandiera Blu 2024: le spiagge eccellenti

I riconoscimenti assegnati dalla ong Fee (Foundation for Environmental Education) ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici che si distinguono per la qualità delle loro acque incrociata al livello dei servizi offerti a residenti e visitatori, analizzati tenendo conto di un gran numero di parametri. Anche per questa edizione, la numero 38, Repubblica ha offerto i risultati dei tratti di litorale (le bandiere vanno sì ai comuni ma riguardano solo specifiche spiagge e non l’interezza dei loro arenili) selezionati dalla giuria nazionale in base a 32 criteri molto dettagliati e aggiornati di anno in anno.

Di seguito i Comuni e le spiagge calabresi migliori in cui sventola la Bandiera Blu:

Catanzaro – Giovino

Caulonia – Lido

Cirò Marina – Cervara/Madonna di Mare

Cirò Marina – Punta Alice

Diamante – Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa)

Isola di Capo Rizzuto – Le Castella

Melissa – Litorale Torre Melissa

Parghelia – Costa dei Monaci/ Bordila

Parghelia – La Grazie/Vardano