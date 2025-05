Il merito come chiave per il successo: VII edizione del bando ‘Onore al Merito’

La valorizzazione del talento e dell’impegno ancora protagonista con la VII edizione del Bando “Onore al Merito”, un progetto dedicato ai giovani che aspirano a una carriera nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate. L’iniziativa, promossa dalla Nissolino Corsi di Reggio Calabria, mira a sostenere gli studenti meritevoli attraverso borse di studio per la preparazione ai concorsi militari.

L’appuntamento di quest’anno è fissato per venerdì 12 maggio, alle ore 11, presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria. Nel corso dell’evento verrà presentato il nuovo bando e saranno premiati gli studenti vincitori delle borse di studio dello scorso anno, oggi impegnati con entusiasmo nei percorsi formativi della Nissolino Corsi.

Il convegno, dal titolo evocativo “Il Merito come chiave del successo”, vedrà la partecipazione di studenti delle classi IV e V degli istituti scolastici secondari di secondo grado, insegnanti e rappresentanti istituzionali. La kermesse sarà anche occasione per un momento di confronto e riflessione sul valore del merito in ambito scolastico e professionale, con interventi che stimoleranno il dibattito su come il talento e la dedizione possano aprire la strada a nuove opportunità.

“Da oltre sedici anni ci dedichiamo con passione alla preparazione dei giovani che desiderano entrare nelle Forze dell’Ordine e nelle Forze Armate – sono le parole di Maria Luisa Panuccio, titolare della Nissolino Corsi – il bando “Onore al Merito” è un progetto in cui crediamo profondamente, perché premia l’impegno e sostiene chi vuole costruire un futuro solido e significativo”.

Gli studenti, dunque, saranno protagonisti di una giornata che celebra il valore del merito come fondamento per una società più giusta e inclusiva puntando i riflettori sull’importanza di riconoscere e valorizzare le eccellenze.