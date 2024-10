Bando Parco Agrisolare 2024, Redel c’è: la tua impresa verso un futuro sostenibile

Redel, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili con sede a Reggio Calabria, è pronta a fare la differenza per le imprese con il nuovo Bando Parco Agrisolare 2024.

Grazie alla sua esperienza consolidata e all’approccio innovativo, Redel Green Energy si propone come partner ideale per chi vuole investire in impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo energetico e soluzioni per la mobilità sostenibile, accedendo ai fondi messi a disposizione dal bando.

Perché scegliere Redel?

Redel non è solo un fornitore, ma un vero e proprio alleato nel cammino verso la transizione energetica. Con un portfolio di progetti di successo e una profonda conoscenza del settore green, l’azienda offre soluzioni complete e personalizzate per l’installazione di impianti solari termici e pompe di calore sui tetti dei fabbricati aziendali.

Che si tratti di piccole installazioni da 6 kWp o di impianti di grandi dimensioni fino a 1000 kWp, Redel è pronta a guidare le imprese agricole, agroindustriali e cooperative agricole verso un futuro più sostenibile.

Un’opportunità da non perdere

Il Decreto MASAF n. 176845 del 17 aprile 2024 ha aperto la strada a nuove opportunità per gli imprenditori agricoli, le imprese agroindustriali e le cooperative. Questo decreto consente di accedere ai fondi per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, migliorando l’efficienza energetica e riducendo i costi operativi.

Chi può beneficiare del bando?

Possono accedere al bando non solo imprenditori agricoli e imprese agroindustriali, ma anche cooperative agricole, reti d’impresa e comunità energetiche rinnovabili. Gli interventi, che devono essere realizzati nelle seguenti regioni: Calabria, Puglia, Sicilia e altre del Sud Italia. Un’opportunità unica per le aziende di innovare e crescere.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con l’Avviso pubblico emanato in data 19 agosto 2024 ha approvato l’aggiornamento del Regolamento Operativo Parco Agrisolare che definisce le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione ai contributi previsti dal nuovo Decreto.

Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal GSE, accessibile attraverso l’Area Clienti del GSE, a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 14 ottobre 2024.

Affidati a chi conosce il settore

Con Redel al tuo fianco, ogni fase del processo di transizione verso l’energia rinnovabile è gestita con competenza e professionalità. Dalla progettazione alla realizzazione, fino alla manutenzione degli impianti, Redel garantisce supporto costante e soluzioni all’avanguardia per ottenere il massimo dai contributi previsti dal Bando Parco Agrisolare 2024.

Non lasciarti sfuggire questa occasione di innovazione e crescita sostenibile.

Per maggiori informazioni, visita il sito di Redel Green Energy e scopri come la tua impresa può diventare protagonista del cambiamento.