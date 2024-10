Bari, Antenucci: ‘Vorrei arrivare prima della Reggina, non di Corazza’

Conferenza stampa in casa Bari con protagonista Mirko Antenucci. Queste le sue dichiarazioni sul campionato che sta per ripartire e sul mercato, riprese da tuttobari.com:

“Veniamo da 14 risultati consecutivi, riprendiamo da lì. Eravamo partiti con qualche difficoltà, poi abbiamo trovato la giusta identità. Laribi e Ninkovic? Certo che li conosco. Io non parlo di nomi, chi arriva qui deve arrivare con la giusta testa, arriva in un gruppo di bravi ragazzi e in una squadra forte.

La Viterbese per me è una buona squadra. Noi dobbiamo continuare a macinare con questa mentalità vincente. C’è rispetto per tutte le squadre, è una partita difficile, si gioca fuori casa, ma abbiamo tantissima voglia di iniziare il nuovo anno con una vittoria”.

Classifica cannonieri? Inizia un altro campionato dopo che siamo stati fermi un mese. La vivo serenamente, non è la cosa che mi interessa di più. Vorrei arrivare prima della Reggina, non di Corazza.

Alla sfida con la Reggina, vogliamo arrivarci con nove punti. Dobbiamo vincerle tutte. Poi non dipenderà solo da noi, non abbiamo questa possibilità. Non so se sarà determinante la gara con la Reggina ma sicuramente sarà importantissima”.

