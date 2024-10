Reggina: ‘Nielsen sprecato per la C, ma Reggio piazza importante’

A Pescara le sue stagioni migliori nel campionato italiano e due promozioni nella massima serie ottenute con le maglia degli adriatici e del Verona. A “Buongiorno Reggina” ha parlato di lui il giornalista de “Il Centro” di Pescara Luigi Di Marzio:

“A Pescara era titolare inamovibile e sicuramente è stato uno dei grandi protagonisti di quella cavalcata della squadra guidata da mister Zeman. E’ una mezzala di grande sostanza, chiaramente da valutare dal punto di vista fisico. Nasce trequartista ma può fare anche il mediano, oltre ad essere un calciatore di una serietà incredibile, che mette il lavoro ed il sacrificio prima di tutto.

Ritengo che in serie C sia sprecato, ma è sceso in questa categoria perchè Reggio è una piazza importante e pronta per la B”.

