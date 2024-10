Reggina: è il giorno di Nielsen. Toscano lo avrà subito

Trattativa lampo o ben nascosta dal DS Taibi? Forse entrambe le cose e mentre in tanti tra gli esperti di mercato si concentravano su altri nomi, il direttore sportivo della Reggina ha chiuso con un forte ed esperto centrocampista come Matti Lund Nielsen, in Italia con le maglie di Pescara, Verona e Perugia. La notizia pubblicata su alfredopedulla.com:

“Oggi Matti Lund Nielsen arriverà poco prima delle 14, se i programmi saranno rispettati, a Reggio Calabria per svolgere le visite con il suo nuovo club. Il centrocampista danese classe 1988 firmerà – anche questo confermato – un contratto fino al 30 giugno 2021. E sarà il primo giorno a Reggio Calabria“.

