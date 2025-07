Sky Calciomercato l’Originale torna a Reggio: ufficializzati gli ospiti delle cinque serate

Una nuova occasione per unire sport, spettacolo e promozione del territorio

Sky Calciomercato l’Originale torna a Reggio Calabria: dal 14 al 18 luglio l’Arena dello Stretto si prepara a ospitare, per il secondo anno consecutivo, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di calcio. Il format cult dell’estate targato Sky Sport, sarà in diretta e si svilupperà secondo programmazione per cinque serate consecutive.

Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alessandro Bonan, volto simbolo del programma, accompagnato dal duo ormai consolidato formato da Gianluca Di Marzio e Fabrizio Faina.

Per cinque sere, Reggio diventerà il palcoscenico del calciomercato, con la presenza di grandi ospiti del mondo dello sport e del giornalismo. Tra i nomi annunciati: Alessandro Costacurta, Valeri Bojinov, Veronica Baldaccini, Luca Marchetti, Lorenzo Minotti, Giancarlo Marocchi, Massimo Marianella, Aldo Serena e Stefano De Grandis.

L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’Estate Reggina 2025, svoltasi questa mattina nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. La presenza di Sky rappresenta un riconoscimento importante per la città, che si conferma scenario ideale per eventi nazionali.

Una nuova occasione per unire sport, spettacolo e promozione del territorio, in una delle location più suggestive della Calabria.