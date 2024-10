Bari, Ciofani: ‘Ho perso un campionato con nove punti di vantaggio’

A seconda dei risultati si modificano anche gli umori. Mercoledi sera tutti davano la Reggina con la promozione in tasca ed il Bari costretto a puntare alla seconda posizione. L’inaspettata sconfitta degli amaranto, unita alla vittoria dei biancorossi, torna ad alimentare piccole speranze in casa barese. Intervistato da RadioBari, con le dichiarazioni riprese da tuttobari.com, ha parlato il difensore Ciofani: ““La distanza dalla Reggina non è poca, ma nemmeno proibitiva. Dobbiamo guardare a noi stessi, anche perché non è il caso di fare calcoli. Ci sono due campionati: uno davanti, e uno dietro di noi, e noi stiamo in mezzo. Vedremo alla fine come sarà la situazione. Ora conta andare a Catanzaro e fare risultato pieno.

Se è possibile una rimonta? Io l’ho perso un campionato in rimonta. Eravamo nove punti sopra il Parma. Ci sono squadre che arrivano di slancio ed altre col fiato corto: è importante la base che costruisci prima, ma lo sprint è in questo periodo, a marzo ed aprile. Il Monopoli? E’ l’unica che mi ha impressionato da quando sono a Bari: è una squadra quadrata, dove corrono tutti, ha degli ottimi attaccanti. Non mi sorprende. Qualsiasi risultato sarebbe andato bene. Ha vinto il Monopoli, bene, ci avviciniamo alla Reggina. Tentiamo il miracolo”.