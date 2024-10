Bari, De Laurentiis: ‘Gli arbitri? Mi sento scippato. Con la Reggina fondamentale’

Il ritorno alla vittoria contro il Rieti, maturata nei minuti finali grazie ad un calcio di rigore realizzato da Antenucci. Il Bari soffre ma vince e si prepara alla sfida di lunedi prossimo contro la Reggina. Al portale tuttobari.com, ha parlato il presidente dei galletti Luigi De Laurentiis, alcuni passaggi: “Sono molto felice, per tutti. Per la squadra, per l’allenatore, per i tifosi, che erano tantissimi. La concentrazione è massima, la squadra si impegna tanto. La prossima sfida con la Reggina è fondamentale, mi aspetto una grande cornice di pubblico”.

Il presidente ha parlato anche di alcune decisioni arbitrali, come il gol annullato ad Antenucci e il rigore concesso ai padroni di casa: “Mi sono sentito un po’ scippato. La Lega dovrebbe impegnarsi di più ad avere terne arbitrali più serie. Anche l’anno scorso ci siamo impegnati molto in tal senso. Non è pensabile che il gol di Antenucci venga annullato in quel modo e poi soprattutto il rigore concesso al Rieti. Sono episodi che ti mettono in ginocchio. Vale per noi ma vale per tutti.

La pressione di questa piazza è un po folle, visto che non ci è stata nemmeno dato il tempo di finire il mercato. Voglio ricordare che ieri avevamo altri due nuovi innesti. Allora io mi chiedo: ma ci date il tempo di finire il mercato? Dateci un po’ di tempo. Cornacchini? E’ stato preso di mira dalla prima giornata, e questo non lo accetto”.