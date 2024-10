Bari: il presidente De Laurentiis parla del campionato e del prossimo calciomercato

La presentazione ufficiale dei calendari 2020 presso lo store e l’occasione per il presidente del Bari Luigi De Laurentiis per parlare di questo girone di andata che sta per concludersi e la prossima apertura della seconda sessione di calciomercato. Questi alcuni dei passaggi dell’intervento riportato da tuttobari.com:

“Il bilancio del girone d’andata è molto positivo. La partita col Potenza è stata sofferta fino all’ultimo, ma ci ha permesso di continuare questi risultati utili consecutivi che pian piano stanno portando alla scalata della classifica. Siamo ad un punto dal secondo posto e questo ci deve motivare per spingerci in avanti. Siamo concentratissimi per non mollare neanche un centimetro. Sarebbe bellissimo chiudere l’anno al secondo posto.

Sul mercato stiamo lavorando attivamente in vista del mercato, ci saranno sorprese. Un voto al Bari? Nove. Siamo partiti con delle difficoltà, abbiamo cambiato tecnico in corsa. Essere arrivati dove siamo ora è un bel nove. Non dico dieci perché sarebbe per il primo posto, ma nove sicuramente sì”.