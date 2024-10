Reggina: tifosi ancora più felici per il “ritorno” di Luca Gallo

La prima vera sofferenza, dopo quella in occasione della sfida con il Catanzaro, la Reggina l’ha vissuta in occasione dell’incontro giocato domenica pomeriggio con la Viterbese. Una partita difficile, complicata, nella quale gli uomini di Toscano hanno faticato più di quanto si immaginasse prima di avere ragione dei laziali.

Alla fine è stato il rigore di German Denis a decidere l’incontro, a poche battute dalla conclusione. Il presidente Luca Gallo, che nelle ultime settimane ha assistito alle gare direttamente dal box della Tribuna stampa, questa volta ha abbandonato il gabbiotto per tornare nel posto di sempre. Non ha voluto guardare l’esecuzione del penalty, ha invece esultato ed alla grande, nel momento in cui la palla è entrata in rete.

I tifosi che gli erano vicini hanno gioito insieme a lui, felici di rivedere il massimo dirigente nuovamente sugli spalti e soprattutto nuovamente festante tra la folla.

