Reggina: Denis spiega i segreti del successo a Sky Sport

Reggina protagonista in campo, ma anche protagonista sui media. Anche per questa settimana Sky Sport le ha voluto dedicare uno spazio all’interno della rubrica “Area C“, con una intervista a German Denis, il centravanti che ha risolto su calcio di rigore la contesa con la Viterbese:

“Si può fare ancora tanto. I nostri numeri sono straordinari ma sarà importante continuare a lavorare e tenere i piedi saldati a terra. Il segreto è la voglia e tutta quella intensità che la squadra mette non solo in campo ma anche durante il corso degli allenamenti.

L’impegno di tutti dovrà essere quello di portare la Reggina dove merita e non è questa la sua categoria. Questa città ti trasmette tanto calore ed entusiasmo. Il regalo di Natale? Altri punti di distacco da chi insegue”.

Sulla sua scelta di approdare in amaranto: “Ho scelto la Reggina perché è una società che merita di stare in altre categoria, dobbiamo cercare di portarla dove merita. Reggio ti dà tanto entusiasmo, tanto calore. Il mio futuro non dipende dall’età, ma dalla voglia che ho ancora di allenarmi e divertirmi e fino a quando ne avrò andrò avanti”.

