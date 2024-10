Reggina: la notizia? Corazza non ha fatto gol. La classifica dei cannonieri

Si avvicina Fella, ma il bomber amaranto rimane comunque in vetta

Riesce a far notizia una domenica senza che Simone Corazza vada in gol. Contro la Viterbese il match è stato deciso dalla rete di Denis su calcio di rigore, ma il bomber amaranto rimane comunque in vetta alla classifica dei cannonieri, visto il concomitante stop di Antenucci. Si avvicina invece il bravissimo Fella del Monopoli, ancora protagonista e decisivo. Questa la classifica delle prime posizioni:

14 reti: Corazza (Reggina)

13 reti: Antenucci (Bari)

12 reti: Fella (Monopoli)

8 reti: Starita (Casertana)

8 reti: Bubas (Vibonese)

8 reti: Marcheggiani (Rieti)

Leggi anche