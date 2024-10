Bari-Reggina: biglietti settore ospiti. Il dato definitivo

E’ certamente la gara più attesa dalle due tifoserie per uno storico gemellaggio che vedrà domani coreografie organizzate dall’una e dall’altra parte. Il Bari da matricola ha sognato fino a qualche settimana addietro di poter agguantare il secondo posto e quindi la promozione diretta ed ora punta a consolidare la terza posizione che può essere matematicamente raggiunta con un solo punto. La Reggina, dopo la restituzione dei due punti dalla Corte Federale d’Appello, è tornata dentro la griglia dei play off ed ha il destino nelle proprie mani. Con due vittorie ne è certa, altrimenti sarà necessario vedere anche i risultati delle altre. Nel frattempo, come detto, sarà spettacolo certamente sugli spalti del S. Nicola con i tifosi amaranto che faranno registrare un buon numero di presenze. Nel settore ospiti i biglietti venduti sono stati 778.

