Bari, Vivarini: ‘Studiare bene la Reggina e capire dove attaccarla’

I pugliesi hanno recuperato quattro punti in tre gare, adesso lo scontro diretto

Dopo la faticosa vittoria contro la Sicula Leonzio, questi alcuni passaggi del tecnico del Bari Vivarini, in riferimento alla sfida di domenica contro la Reggina:

“Io mi ripeto sempre, l’obiettivo è migliorare questa squadra. Ora comincia un altro campionato ed il nostro obiettivo è quello di crescere ancora, bisogna essere più bravi a chiudere le partite e ad avere il pallino del gioco. Ho scelto di risparmiare Bianco perché era diffidato, non volevo rischiarlo per domenica.

Contro la Sicula è subentrata la fatica, domenica scorsa invece eravamo un pò distratti. Chiaramente da domani (oggi) la testa è sulla partita contro la Reggina, dobbiamo restare concentrati sulle cose da fare in campo. Non serve caricare la mente, sono gare che si preparano da sole. Bisogna studiare bene la Reggina e capire dove possiamo attaccarli, in questi tre giorni proveremo a fare questo”.

fonte tuttobari.com