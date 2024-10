Pallacanestro Viola e coronavirus, il capitano Barrile: ‘Manteniamo lo spirito di squadra anche a distanza’

Le considerazioni del giocatore neroarancio in questo momento difficile per l'intero mondo dello sport

Le squadre del campionato di C Silver calabrese si sono fermate, al perentorio ordine federale. E’ subentrata immediatamente nei roster la voglia di non arrendersi e di riorganizzarsi rispettando le corrette e severe norme imposte.

Fortunato Barrile, il capitano coraggioso, protagonista di tante battaglie sul campo, è relegato da qualche giorno in casa propria, come tutto il mondo dello sport per evitare possibili contagi da coronavirus.

La rabbia è diventata ragione, il giocatore neroarancio ha chiamato infatti a raccolta i suoi compagni tramite un gruppo Whatsapp e grazie ad alcune schede predisposte dal sapiente e navigato preparatore professore Saverio Neri si continua a lavorare individualmente.

Intervistato da CityNow Sport ha spiegato:

“Sono a casa, non vedo l’ora di ritornare a calpestare il parquet, nel frattempo continuo i miei studi universitari a distanza mi esercito per qualche ora al giorno alternando pesi e stretching. Con i ragazzi, lo staff e la società continuiamo a mantenere lo spirito di squadra grazie ai gruppi whatsapp che utilizziamo per condividere opinioni,sensazioni e ogni tanto ci scappa qualche momento scherzoso. Auspico che tutto ciò possa presto finire, invito tutti a mantenere la calma e di restare a casa. Tra l’altro adesso non possiamo e non dobbiamo uscire per una corsetta vista l’inibizione dei parchi e del lungomare reggino. Sarà importante riprendere il campionato col tono giusto, considerando lo stop e rimodulando la preparazione in base a ciò che sta accadendo ed ovviamente agonisticamente ci attende. Teniamo duro, riusciamo a vincere anche questa partita!”