Basket – Al PalaCalafiore le semifinali regionali under 14

Dopo aver ospitato la finalissima del campionato Under 14, il PalaCalafiore ritorna ad essere lo scenario per nuove finali regionali giovanili maschili di Calabria

Giovedì 7 giugno 2018 si giocano le semifinali regionali Under 13: alle ore 17.30 scendono in campo i giovani della Viola Reggio Calabria pronti ad affrontare la compagine silana della Chicos Basket.

A seguire, Basketball Lamezia, galvanizzata dopo la straordinaria impresa della prima squadra giocherà contro Alan Basket Gioia Tauro con palla a due programmata per le ore 19.30.

La finale, invece, è stata programmata sullo stesso campo alle ore 18 di sabato 9 giugno 2018.

Il computo dei titoli giovanili maschili ha sorriso in questa stagione alla Virtus Catanzaro nel campionato Under 18, alla Smaf di Catanzaro nei campionati Under 16 e 15 ed alla Viola Reggio Calabria vincitrice nella categoria Under 14.