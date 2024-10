Basket: ore di attesa anche per la Viola. E’ il giorno della scadenza

Se in casa Reggina la tensione è altissima per l’attesa che deve arrivare dalla risposta della Covisoc in merito all’iscrizione al prossimo campionato di serie B, anche per la Pallacanestro Viola si vivono ore decisive per riuscire a capirne il destino futuro. Dopo l’exploit di fantomatici acquirenti, è il momento della verità e la scadenza per i pagamenti ai giocatori è fissata per oggi, con relative liberatorie. Senza tutto questo inevitabile l’esclusione. Si torna a parlare di qualche nuovo investitore, i tifosi ci sperano. Una svolta in positivo porterebbe poi alla data del 7 luglio, termine per l’iscrizione alla prossima stagione.