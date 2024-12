Basket: la Bic Reggio si prepara alla sfida contro la capolista

Si apre il girone di ritorno del campionato di basket in carrozzina e la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, forte di un girone d’andata chiuso con un ottimo bottino di 6 vittorie su 9 partite e l’accesso alla Final Four di Coppa Italia, è pronta a una nuova sfida.

Sabato, alle ore 16:00, al PalaCalafiore, i ragazzi di coach Cugliandro affronteranno i campioni d’Italia in carica e attuali capolista della Briantea Cantù. Una partita che si preannuncia emozionante e difficile, ma la Reggio Bic ha dimostrato di potersela giocare con tutti e proverà a conquistare due punti fondamentali per la classifica.

“Abbiamo preparato il match con grande concentrazione” – ha dichiarato coach Cugliandro – “Sappiamo che Cantù è una squadra fortissima, ma noi vogliamo provare a stupire e a dare il massimo davanti al nostro pubblico“.

La società chiama a raccolta tutti i tifosi per sostenere la squadra in questa importante gara. Non mancheranno le iniziative per rendere ancora più speciale il pomeriggio:

Estrazione di 3 gadget Reggio Bic per i soci sostenitori.

per i soci sostenitori. Scambio degli auguri natalizi a fine gara.

“Il girone d’andata è stato positivo, gli darei un bel 9” – ha commentato la presidente D’Anna – “Ma sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Continuiamo a sognare e a dare il massimo in ogni partita“.

Appuntamento quindi Sabato, alle ore 16:00, al PalaCalafiore. Forza Reggio Bic!