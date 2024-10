Basket: la Bic si prepara alla sfida contro il Santo Stefano

Ormai tutto pronto per la sfida contro il Santo Stefano, in programma sabato alle 15:30 presso il PalaPrincipi.

Sarà una gara molto delicata per la compagine reggina, che arriva dalla sconfitta contro la corazzata Briantea 84. Settimana di “riposo” per i ragazzi di Coach Cugliandro, che non hanno potuto disputare la gara contro il Santa Lucia Roma, per indisponibilità della struttura, e di conseguenza messa in programma per il 18 novembre alle 10:30 al PalaCalafiore.

In questa settimana la Reggio Bic ne ha approfittato per preparare al meglio la partita contro il Santo Stefano, nella quale si tenterà di strappare due punti molto importanti in chiave salvezza.

Sarà una gara molto tosta contro un avversario di tutto il rispetto, che sicuramente potrà dire la sua durante il corso del campionato.

“Sarà una sfida molto dura – ha commentato Alessio Billi – Santo Stefano è una grande squadra, molto concreta in fase difensiva. Ci aspettiamo di sicuro un pressing a tutto campo, come fanno quasi con tutte le squadre. Proveremo a mettercela tutta, questa volta a nostro favore abbiamo il rientro del nostro capitano, Baz. Oltre il suo rientro Baz, possiamo contare sull’arrivo del nuovo innesto di Marcus Da Costa, che potrà darci sicuramente una mano in più” ha concluso Billi.

Dunque appuntamento a sabato pomeriggio con la gara in diretta tramite tramite la pagina YouTube twinsebqstiani, che condivideremo sulla nostra pagina per poter farsi che i nostri tifosi possano seguire la nostra squadra.