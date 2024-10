Basket C Gold: Andrea Ripepi torna alla Dierre Reggio Calabria

Un reggino per far bene sotto canestro: la Dirigenza è lieta di comunicare l’ingaggio del giovane Andrea Ripepi. Classe 2000, nato e cresciuto in casa Lumaka, Ripepi è un lungo d’assoluto interesse.

Dopo tutta la trafila giovanile con gli Snails, con tanto di partecipazione alle finali nazionali Under 13 in compagnia del suo nuovo compagno di squadra Giovanni Scialabba, Ripepi ha vissuto una stagione da protagonista in C Silver Calabria con la stessa Lumaka.

Le sue cifre, il suo atteggiamento positivo ed importante vicino a canestro gli valsero la chiamata del Forio D’Ischia in C Gold.

A causa dello stop pandemico, Ripepi ha preferito continuare la sua stagione nel medesimo campionato, con i colori della Vis, crescendo di partita in partita.

Una piccola curiosità: Prima della chiusura totale dei campionati venne tesserato in Serie D dalla Dirigenza Dierre.

Un vero e proprio “pallino” del Direttore Sportivo Saccà che si attende molto da un giovane che ha grandi margini di miglioramento.