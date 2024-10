Basket C Silver – Viola chiude imbattuta, podio per Catanzaro e Lumaka. Risultati e classifica

L’ultima giornata del girone di ritorno del campionato del campionato di C Silver calabrese, ha visto trionfare la Pallacanestro Viola contro l’ottima Lumaka durante un match combattuto nel quale le due squadre non si sono risparmiate.

La Dielnet Vis in trasferta vince di 20 punti su Lamezia. Nulla da fare per la Scuola Basket Viola che cade sotto i colpi di Rende che tiene a distanza le inseguitrici in vista della fase orologio.

Risultati settima giornata di ritorno

A.D.F. BASKETBALL LAMEZIA – DIELNET SRL VIS REGGIO 80-100

A. DIL. SCUOLA DI BASKET VIOLA – NO.DO. E SERVIZI SRL RENDE 77-91

A.S.D.LU.MA.KA. BASKET – ASD PALLACANESTRO VIOLA SUPPOR 54-66

Classifica

Pallacanestro Viola Supporters Trust 24

Mastria Academy Catanzaro 18*

Beretta Lumaka 16

Nodo & Servizi Bim Bum Rende 12

Basketball Lamezia 6

Vis Reggio 6

Scuola di Basket Viola 0*

*una partita in meno

Prossimo turno, seconda fase, prima giornata

2ª classificata -4ª classificata

5ª classificata -1ª classificata

6ª classificata -7ª classificata