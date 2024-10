Basket C Silver prima “orologio” – Viola in vetta, insegue Catanzaro. Risultati e classifica

Nella prima giornata della fase orologio, tutto secondo pronostico. Rende vende cara la pelle in trasferta a Catanzaro che comunque rimane in vetta, ad inseguire la Viola. La squadra di coach Moretti si impone in rimonta a Lamezia. Nulla da fare per la Scuola Basket Viola che nonostante i buoni spunti di gioco, cade al sotto i colpi di Warwick e compagni.

Dielnet Vis-Scuola di Basket Viola 118-69

Mastria Vending Catanzaro – No. Do Servizi Rende 73-65

Basketball Lamezia – Pallacanestro Viola Supporters Trust 62-86

Riposa: Lumaka

Classifica

Pallacanestro Viola Supporters Trust 26

Mastria Academy Catanzaro 22

Beretta Lumaka 16

Nodo & Servizi Bim Bum Rende 12

Vis Reggio 8

Basketball Lamezia 6

Scuola di Basket Viola 0

Seconda giornata

NO.DO. E SERVIZI SRL RENDE – A.D.F. BASKETBALL LAMEZIA

Dom 16/02/2020 18:00

PAL. POLIFUNZIONALE – S.S.19 Loc.Quattromiglia – RENDE – (COSENZA)

A.S.D.LU.MA.KA. BASKET DIELNET SRL VIS REGGIO

Sab 15/02/2020 20:00

PALALUMAKA – Via Carrera Seconda/Vico Fanalone – REGGIO DI CALABRIA – (REGGIO CALABRIA)

A. DIL. SCUOLA DI BASKET VIOLA – AD US CATANZARO CENTRO BASKET

Dom 16/02/2020 18:30

Pal. Com. Fraz. PELLARO – Via Lungomare Pellaro – REGGIO DI CALABRIA – (REGGIO CALABRIA)

Riposa: Pallacanestro Viola Supporters Trust