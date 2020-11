Basket in carrozzina: la Farmacia Pellicanò Bic Reggio Calabria alla Final Four di Coppa Italia

La notizia era nell’aria ma l’ufficialità è arrivata pochi minuti fa. Una nota della FIPiC (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) ha reso noto che la squadra reggina sarà la quarta partecipante alla Final Four di Coppa Italia in programma venerdì e sabato prossimi a Grottaglie (Ta).

La notizia arriva dopo la rinuncia della GDS Porto Torres

La partecipazione della società della presidente D’Anna avviene, di fatto, in virtù della rinuncia della GSD Porto Torres a partecipare alla manifestazione per l’assegnazione del secondo titolo per importanza nazionale.

A giocarsi il titolo saranno le vincenti delle due semifinali previste: il Santo Stefano Avis Porto Potenza Picena (Mc) – ultima compagine vincitrice del campionato – aprirà la Final Four contro l’Amicacci Giulianova (venerdì 13 alle 16:00) mentre la Unipolsai Briantea84 Cantù – ultima a fregiarsi della vittoria in Coppa Italia – disputerà il secondo incontro della giornata (alle 18:00) contro l’esordiente squadra reggina.

Così come per il campionato di Serie A, il cui inizio è stato procrastinato al 9 gennaio 2021 causa il perdurare dell’emergenza Covid-19, per la Farmacia Pellicanò BiC Reggio Calabria anche in questo caso si tratta dell’esordio nella prestigiosa competizione.

Le dichiarazioni del coach Cugliandro