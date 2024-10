Basket in carrozzina, Reggio Calabria batte Taranto

Al PalaCalafiore la squadra di coach Cugliandro si impone 69-35, 20 punti per Rossetti

Quinta vittoria in altrettante gare per La “One Power” Reggio Calabria Bic nella quinta giornata del campionato di serie B girone D di basket in carrozzina.

La squadra di coach Antonio Cugliandro si impone con il risultato di 69-35.

Gara senza storia grazie alla straordinaria prestazione di tutto il roster, con Rossetti mvp del match e top scorer con 20 punti all’attivo, seguito da Pellegrini, capace di realizzarne 18, e Cherubini, autore di 16 punti. Servono a poco gli 11 punti di Salvatore, miglior realizzatore dei pugliesi.