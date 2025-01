Basket: la Dierre cede alla capolista al termine di una gara molto combattuta

Big match di altissimo livello! L’Alfa Catania fa valere il fattore campo e batte una super combattiva Dierre.

All’interno di una gara dai tanti volti, ne succedono di tutti i colori presso la palestra Leonardo da Vinci di Catania.

Dopo un primo quarto equilibrato con il biancoblù di coach Cotroneo avanti, arriva il primo break etneo. Successivamente, grande rimonta della Dierre fino al più sei.

Il contro parziale rosso blu è spettacolare, prima sul più nove all’intervallo lungo e poi maxi break (6 a 23) nel terzo quarto.

Parziale devastante e sfida che sembra già chiusa. La Dierre ha ancora la forza di rimontare (impatta Angius con una tripla)e di andare ancora una volta sul più otto con una reazione da grande squadra.

Si decide tutto negli ultimi due minuti.

Per quanto riguarda la Dierre, prestazione volitiva, da rivedere l’arbitraggio specialmente per quanto riguarda la gestione sul lungo ospite Railans. Bene Barrile, Laganà e Ripepi, ma è tutto il gruppo di coach Cotroneo esce a testa alta dalla disputa e guarda con fiducia al futuro in questo campionato di Serie C ancora apertissimo. Siamo ancora al termine del girone di andata e tutto potrà ancora accedere, su tutti i campi.

Il tabellino

Alfa Catania- Dierre Basketball Reggio Calabria 76-68

(14-15,29-17,7-23,26-13)

Alfa Catania: Gatta 5, ;Drigo 11,Torrisi, Bonanno, D’Aquino,Budrys 21,Patané, Pappalardo 2,Janjusevic,Barbakadze,Abramo 21,Smorto 16. Zecevic

Dierre:Railans 5,Vukosavljevic 3, La Mastra 6,Alescio 2, Fazzari 10,Angius 12,Laganà 9, Ripepi 12,Barrile 9. All Cotroneo Ass Marcianó

Carlo D’Amore di Messina e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle