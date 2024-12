Basket: Dierre pronta alla partitissima per la vetta

In vetta, con orgoglio e voglia di vincere. La Dierre continua il proprio sogno sportivo.

Quattro in vetta: Comiso, Alfa Catania, Gela ed i bianco-blu.

Chi vince, dunque, resta in vetta. Sabato alle ore 19 al Palacalafiore si gioca una classica a questi livelli, vissuta ed arrembante dopo i fasti della passata stagione e non solo.

Un girone di andata pazzesco

Il girone di andata della Dierre è pazzesco e vuole continuare ad esserlo.

La partitissima in casa dell’Alfa? Ci sarà tempo per parlarne.

Oggi, serve il pubblico delle grandissime occasioni, per provare a battere un super avversario.

Sapore di Playoff, così come accadde nella passata stagione: Coach Cotroneo riabbraccerà il collega Coach Bernardo, Barrile se la vedrà con Stanic, Longo con Fazzari, Luca Laganà con Gaspare Caiola, Andrea Ripepi con Emanuele Caiola e così via, così come accadde l’anno scorso in un’appassionante serie di post-season.

Gela, dopo un avvio diesel, ha iniziato a vincere partite su partite, nove vittorie consecutive. Il nucleo è quello dell’anno scorso, con Coach Bernardo alla guida, i fratelli Caiola, Longo, Stanic accanto a Golubovic, Usam, Tomic e Musikic.

Capitan Laganà e soci sono consapevoli della difficoltà dell’impegno e sono pronti a dare il massimo avendo perso una sola volta sul campo, nella trasferta di Comiso.

Diretta assicurata su Rac, con telecronaca a cura di Giovanni Mafrici in condivisione sulla pagina social della Dierre Basketball Reggio Calabria.

Arbitrano i signori Gianmarco Greco di Catanzaro e Emilio Gerardis di Reggio Calabria.