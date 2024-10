Basket: la Farmacia Pellicanò, si fermai ai quarti di play off scudetto

Si sapeva sarebbe stato un doppio confronto molto arduo, ma i calabresi stanno crescendo di partita in partita, dimostrando di poter dare del filo da torcere davvero a chiunque.

In entrambe le gare, il primo dei quattro quarti è risultato quello più sofferto, dovendosi scontrare con il gioco degli avversari ancora più intenso ed aggressivo. Gare come queste servono certamente ad alzare l’asticella degli obiettivi da raggiungere ed a stimolare quindi il lavoro settimanale dei giovani atleti calabresi.

Tra i reggini ancora una volta Sripirom su tutti, autore di 50 punti nelle due gare, un giocatore che da quando è arrivato la scorsa stagione nelle mani di coach Cugliandro, sta aumentando sempre più il proprio livello di gioco, acquisendo esperienza e diventando così una costante per lo scacchiere amaranto.

Nonostante la Farmacia Pellicanò sia uscita già ai quarti di finale scudetto, c’è da considerare però che di fronte ci fosse una delle squadre più vincenti degli ultimi anni in Italia. Infatti, sconfitte come quelle di sabato scorso di soli 10 punti, facendone realizzare ad una corazzata come il S.Stefano nel proprio fortino solamente 64, non può che essere considerato comunque un buon risultato per il giovane club reggino.

Senza pause, già da sabato prossimo, si darà il via agli incontri validi per le qualificazioni dalla quinta all’ottava posizione, utili per formulare poi il ranking e quindi i gironi della prossima stagione sportiva.

Al PalaCalafiore di Reggio Calabria arriveranno ancora una volta gli atleti del PMB Self Group Padova, già vittorioso sugli amaranto durante i due scontri nella regular season.

Gara 1 quindi sabato alle ore 14.00 con diretta live streaming sulla pagina YouTube “Reggio Calabria Basket in Carrozzina” con regia a cura di Kreators e telecronaca come sempre condotta dall’ormai veterano del basket calabrese Carlo Vetere.