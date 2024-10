Basket: il Professor Francesco Morabito confermato preparatore fisico della Dierre

Il Professor Francesco Morabito confermato Preparatore Fisico della Dierre. Definirlo solamente un Preparatore Fisico è riduttivo. “Mental Coach” potrebbe avvicinarsi al soggetto in questione che, più che un Mental Coach, è un uomo di pallacanestro a tutto tondo, sempre attento alle esigenze, tecniche, fisiche e mentali del gruppo Dierre.

E’ un vanto per noi, confermare il Professore Francesco Morabito all’interno del nostro staff tecnico “allargato”: è pronto per lavorare, fianco al fianco con Coach Cotroneo ed il nuovo collaboratore tecnico Filippo Marcianò.

Morabito è nato a Reggio Calabria nel 1979, Laureato in Scienze Motorie presso l’Università ISEF Statale di Roma, Osteopata dal 2011.

Punto di riferimento assoluto per tutto lo sport reggino. Suo padre Pasquale è stato un pioniere del basket reggino e della Cestistica Piero Viola, della quale, è stato anche un Dirigente esecutivo e vincente.

Francesco è anche un giocatore di pallacanestro, storica presenza del gruppo 1979 della Viola, ancora in attività. Morabito ha già lavorato negli Staff tecnico della Viola in prima squadra, sia in A1 che in A2 negli inizi del millennio collaborando con tecnici come Tonino Zorzi e Paolo Moretti.

Un fuori-categoria assoluto ed una persona con la P maiuscola, imprescindibile per tutti noi.