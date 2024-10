Basket Lamezia, che rivelazione. E’ in finale

Al cospetto di un PalaSparti pieno e in festa il Basketball Lamezia strappa il pass per la finale di serie C silver. Troppo forte la squadra di Leo Ortenzi che in gara 3 di semifinale si impone con il punteggio di 110-59 sul Val Gallico. Finale conquistata a pieno merito per i lametini che hanno chiuso al primo posto sia la regular season sia la poule promozione e che si apprestano a scendere in campo già sabato 1 aprile sempre al PalaSparti di Lamezia Terme contro la Vis Reggio Calabria, che a sorpresa ha avuto la meglio sulla Bim Bum Rende.

Una vera rivelazione la squadra guidata dal duo D’Arrigo-Farina che dopo un girone di andata al di sotto delle aspettative è esplosa in quello di ritorno inanellando 11 vittorie consecutive prima di incontrare la sconfitta proprio sul campo del Lamezia. I bianco-amaranto si presentano a questa finale forti del titolo conquistato lo scorso anno, posso vantare uomini di grande esperienza e dalle spiccate qualità tecniche e soprattutto su un gruppo solido e cementato. Lamezia archiviato l’entusiasmo di gara 3 si è subito rituffata negli allenamenti in vista della settimana più importante della stagione. Queste le date delle finals:

GARA 1

BASKETBALL LAMEZIA – A.S.DIL. VIS REGGIO CALABRIA

Sabato 01/04/2017 20:30 – PALAZZETTO DELLO SPORT – LAMEZIA TERME

GARA 2

A.S.DIL. VIS REGGIO CALABRIA- BASKETBALL LAMEZIA

Mercoledì 05/04/2017 19:30 – PALAZZETTO BOTTEGHELLE – REGGIO DI CALABRIA

GARA 3

BASKETBALL LAMEZIA – A.S.DIL. VIS REGGIO CALABRIA

Sabato 08/04/2017 20:30 – PALAZZETTO DELLO SPORT – LAMEZIA TERME