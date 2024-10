Basket – Il Palazzetto di Largo Botteghelle intitolato a Gianfranco Benvenuti

L’Associazione Culturale Viola Inside è lieta di comunicare che in data 18 febbraio 2019 la Giunta Comunale della Città di Reggio Calabria ha approvato la delibera di intitolazione del Palazzetto di Largo Botteghelle a Gianfranco Benvenuti.

L’amministrazione ha voluto, in tal modo, rendere omaggio alla memoria di un allenatore dalla caratura nazionale unanimemente riconosciuta, che è stato un grande interprete e testimone dei valori autentici dello sport, protagonista a Reggio Calabria dei successi della Viola degli anni ‘80, squadra che sotto la guida di Coach Benvenuti è stata promossa dalla serie B fino al massimo campionato di A1.

Successi maturati proprio in quel palazzetto che fu teatro delle meravigliose pagine scritte dalla formazione Reggina.

Viola Inside, nel ribadire il proprio ringraziamento all’Amministrazione Comunale, comunica altresì che la cerimonia di intitolazione avrà luogo il 20 maggio p.v. alla presenza dei familiari e di dirigenti, tecnici e giocatori di quel periodo.

Il Presidente di Viola Inside

Gaetano Gebbia