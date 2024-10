Pallacanestro Viola, la campagna abbonamenti neroarancio ‘sfida’ il covid

Il cuore neroarancio continua a battere nonostante le difficoltà. Il recente passato della Viola caratterizzato da straordinarie vittorie sul campo che hanno visto come protagonisti autentici gladiatori, combattenti, probabilmente eroi passati alla gloriosa storia della compagine cestistica di Reggio Calabria. Dallo scorso anno, facendo tesoro delle esperienze per varie vicissitudini rilevatesi negative, si è voluto ripartire da zero, in modo strutturato. Quello che è accaduto, probabilmente imprevedibile, soprattutto per la portata della pandemia dovuta al covid non ha spento i sogni di gloria della società del presidente Carmelo Laganà, egregiamente coadiuvata dal Supporters Trust. Ecco dunque la nascita di un’altra iniziativa che caratterizza il nuovo corso della Pallacanestro Viola.

La campagna #MiAbbonoLoStesso

La società comunica che il Covid sta mettendo in ginocchio tutto il mondo. Lo sport è tra i settori più colpiti. La Viola non fa eccezione. Però la Viola è eccezionale perché non è una squadra come tutte le altre. La Viola non è solo quei due colori, la Viola è la sua gente. La Viola è la passione che vince su tutte le avversità della vita. La Viola è l’orgoglio del popolo reggino. La Viola è la voglia di non mollare mai. Ecco perché proponiamo ai nostri tifosi una specie di “Scommessa d’Amore”.

Abbonati da oggi alla Viola: un abbonamento che per ora è quasi simbolico ma che serve a sostenere una squadra e una società che stanno dando tutto, anche in questi momenti di incertezza. “Quasi” simbolico perché, non appena la situazione epidemiologica e quella “legale” lo consentiranno, si trasformerà in un abbonamento vero e proprio e ti darà, ovviamente, diritto di accedere al PalaCalafiore per tutte le partite della stagione.

Oltre a questo, sin da subito, il prezzo dell’abbonamento coprirà anche l’abbonamento completo a Eleven Sports per tutte le partite della Serie B Old Wild West. Il prezzo intero dell’abbonamento è di 150€ per 15 partite casalinghe.

I soci del Trust hanno diritto agli sconti in ragione delle proprie fasce di tesseramento, oltre a una prelazione che va esercitata entro 5 giorni a partire da questo annuncio (entro la mezzanotte del 14 novembre 2020).

Se non sei ancora socio del Trust puoi tesserarti a questo link e ottenere il diritto di prelazione.

Abbonati subito per sostenere la tua squadra, per vederla in casa e in trasferta, per gridare che i tifosi della Viola non si arrendono mai!

#MiAbbonoLoStesso

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO E PER ABBONARTI: www.pallacanestroviola.it/abbonamenti