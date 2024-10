Basket, Redel: ‘Il tuo posto è qui’. Al via la seconda fase della campagna abbonamenti. I prezzi

Segui la tua passione sottoscrivi la tua tessera e vivi con un posto da protagonista la stagione neroarancio al PalaCalafiore: il tuo posto del cuore e un impianto rinnovato, più funzionale e tecnologico dove potrai seguire la tua squadra del cuore, in cui vivrai un’esperienza multisensoriale grazie alle nuove tribune telescopiche, Led a 360° e il nuovo CUBO LED sospeso.

Queste le fasce di prezzo:

SOCIO SOSTENITORE 400 euro ( comprensivo di Pass Auto per accesso al parcheggio del PalaCalafiore, scelta del posto in Parterre area Vip, giornata neroarancio inclusa).

PARTERRE POSTO INTERO ( da 18 anni in su) 150 euro

PARTERRE POSTO RIDOTTO ( da 13 anni ai 17) 75 euro

ANELLO SUPERIORE INTERO 120 euro

ANELLO SUPERIORE RIDOTTO 60 euro

PROMO FAMILY

Dalla seconda tessera adulti 10% di sconto sul totale costo delle due tessere.

La Terza tessera sarà scontata del 50%.

Dalla quarta in poi la tessera sarà omaggio. ( Card stagionale per accesso 15 euro parterre e 10 euro anello superiore)

( necessario esibire lo stato di famiglia)

Tutti i minori tra i 6/12 anni ( gratuiti) dovranno essere in possesso di apposita card stagionale necessaria per ingresso elettronico da prenotare e ritirare al costo di 15 euro ( comprensiva di costi card, posto a sedere e gadget dedicato).

L’abbonamento dà diritto a 17 ingressi comprensivi di tutta la regular season precedente gli eventuali play off.

La società si riserva eventualmente di indire una giornata neroarancio.

2^ FASE ( dal 19/9 al 5/10) SCELTA POSTO ABBONATI PRIMA FASE E VENDITA LIBERA ( in ordine di prenotazione agli abbonati della prima fase viene consentita la scelta del posto a sedere).

DOVE SOTTOSCRIVERE LA TESSERA

PalaCalafiore Punto Ticketing Interno lato Monte Ingresso 15 nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20 settembre dalle ore 18,30 alle ore 20,00.

Botteghino Esterno PalaCalafiore secondo indicazioni successive attraverso sito e canali social.

– Rivenditore Ufficiale

_ Bcenters via Sbarre Centrali 260, Reggio Calabria

oppure

– Tabacchi Crucitti dal 1932 Corso Garibaldi 185, Reggio Calabria.

Puoi sottoscrivere la tua tessera anche effettuando un BONIFICO BANCARIO:

IBAN: IT30G0303281370010000419689 intestato a Pallacanestro Viola SSDARL

specificando NOME COGNOME e tipologia di Tessera e inviando copia del bonifico a ticketing@pallacanestroviola.it

Oppure al recapito 3760990617 ( anche su Whatsapp)

– Ingresso persone con disabilità info e modalità dedicata al recapito 3760990617

– Accrediti stampa su richiesta della testata giornalistica inviando mail a: stampa@pallacanestroviola.it comprensiva di tessera ordine giornalisti e documento identità in corso di validità.

Durante la stagione regolare il costo relativo al ticketing sarà per il posto adulto di 12 euro in parterre e 10 nell’anello superiore.

“Segui la tua passione e vivila con noi, nel tuo posto del cuore“