Basket, Redel-Castanea: test divertente e a tratti spettacolare

Un test divertente, a tratti spettacolare e molto veloce. La Redel ha affrontato all’interno del proprio tour precampionato il Castanea di Messina.

L’impianto del Palalumaka è sold out: tanti tifosi sono accorsi per sostenere i beniamini neroarancio.

(32-23, 24 a 24, 7-14,13-10)

La Redel schiera Fernandez, Idiaru, Ivanaj, Ani e Donati (ancora assenti Simonetti,Bangu e Paulinus).

Gli ospiti rispondono con Bellomo, Agarica, Boccasavia, Babb e Valente.

Reggini in sprint nel primo quarto. Ani diverte ed attacca con cura.

Le risposte del Castanea arrivano dall’ex Valente.

Tanto ritmo e belle giocate: schiacciate da un lato e dall’altro, belle palle recuperate (Idiaru su tutti) insomma, prove tecniche di campionato a tutti gli effetti.

Un calo per entrambe le squadre nel terzo periodo. Castanea, però, è più decisa e sull’asse Bellomo, Babb, Roberto chiude il “tempino” avanti di 7 (14-7).

Ritmi in calo anche nel quarto periodo, ma, l’ingresso in campo di Ani prima, ed Idiaru,” successivamente firmano il break definitivo della gara.

Un ottimo test per entrambe le squadre.