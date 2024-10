Basket, Redel: Nikola Ivanaj, le promesse del giovane nazionale albanese

I neroarancio lavorano in vista del prossimo test programmato domenica 15 settembre al Palalumaka a Reggio Calabria contro i pari-categoria del Castanea.

“Stiamo lavorando tutti i giorni sui punti che occorre sistemare prima dell’inizio della stagione. Abbiamo ancora due settimane e siamo estremamente fiduciosi”, dichiara Nikola Ivanaj.

Gli ultimi due turni “lontano da casa”?

“Il torneo di Canosa è stato probante: non avevo mai giocato una kèrmesse con una formula così intrigante con tempi da otto minuti. Tanto ritmo ed ottimi segnali.

E’ stato senza dubbio stancante giocare due gare di fila contro squadre di livello come Canosa e Corato e vincere ha dato soddisfazione ad un gruppo che si sta formando, a mio avviso, molto bene.

Il Memorial di Matera è stato emozionante, nel ricordo della memoria di un collega come Mattia Stano.

Abbiamo pagato un pò di stanchezza ma la rimonta nel terzo periodo ha palesato il giusto atteggiamento da parte di tutto il gruppo. E’ stato un bel test, molto “mentale” per riuscire a rimanere concentrati nonostante la stanchezza”.

Il nostro gruppo?

“Siamo giovani e già affiatati tra noi. Stiamo costruendo ogni giorno il nostro collettivo sia dentro che fuori dal campo. La chimica è importante e stiamo lavorando per giocare sempre meglio cercando migliori soluzioni per il gioco senza palla. Stiamo mettendo tanta intensità ogni giorno nei test e negli allenamenti.

La città vuole le nostre vittorie e non vediamo l’ora di accontentarli e giocare al Palacalafiore davanti ai nostri tifosi che aspettiamo. Spero e sono sicuro che saranno super calorosi”.

Lo staff tecnico?

“Sono entusiasta. Abbiamo subito creato una giusta alchimia con Coach Cadeo, Stefano Scarpa e Seby D’Agostino.

Vedo affiatati anche loro e questo è davvero importante per tutti”.