Basket: una Redel quasi tutta nuova, pronta per il campionato

Stagione 2024-25 al via. La Redel Reggio Calabria rinnovata per otto decimi, con un nuovo Title Sponsor, nuove ambizioni e nuova guida tecnica lancia la sfida al miglior piazzamento possibile.

Inizia per i neroarancio il nuovo corso targato Giulio Cadeo con una complicata sfida in trasferta in casa della Promosport Marigliano.

I campani rispetto la scorsa stagione hanno cambiato dopo aver ben figurato con una ricca cavalcata terminata al Play-In-Silver nel girone parallelo a quello reggino. Nel roster ospite attenti a Salakas, giocatore solido come il collaudato Spera.

Il nuovo Coach Massimo Massaro può contare anche sulle conferme di Ogiemwony e Godwin oltre che sull’effervescenza di Gonzalez e Filipovic.

Marigliano in provincia di Napoli rappresenta la Campania del Basket insieme ad Antoniana ed Angri nel girone che include lucane, calabresi e siciliane.

Domenica al via una prima fase che andrà a spedire la metà dei team verso il PlayOff e l’altra metà verso il PlayOut incrociati con il girone campano-pugliese. Solo la vincitrice dei Playoff ad incrocio potrà volare in B1 (una su ventiquattro).

Dopo un ricco precampionato e due tornei vinti: il Memorial Serlenga di Canosa ed il blasonato Trofeo Sant’Ambrogio di Reggio Calabria, Capitan Fernandez e compagni sono pronti per iniziare al meglio la sfida.

Nella Viola sono due i confermati rispetto alla passata stagione, i collaudati Simonetti e Cessel.

Dalle mani di Ani, Idiaru, Paulinus, Donati, Sgarlato, Ivanaj e Bangu passeranno gli equilibri di una squadra fisica, a marchio identitario che ha voglia di far bene da subito.

La gara sarà trasmessa in diretta Streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Promosport Marigliano.

E’ prevista la presenza degli ormai classici e storici tifosi dei colori neroarancio in trasferta.

Arbitrano i signori Mattia Mandato di San Nicola la Stada(Ce) e Luca Moriello di Marcianise.