Basket: Santo Versace a sostegno dei giovani che vogliono seguire la Viola

Anche quest’anno Santo Versace mostra attenzione per i giovani studenti reggini, rinnovando l’acquisto di abbonamenti da regalare ai ragazzi che vorrebbero seguire la Pallacanestro Viola ma non hanno la possibilità di recarsi ogni domenica al PalaCalafiore.

L’ex cestista e già Patron dei Neroarancio, annuncia così, a pochi giorni dal Natale, la notizia del contributo, che vuole incentivare la tifoseria per il basket reggino. Occasione resa ancora più imporante dalle prestazioni della Redel PallaCanestro Viola, che si sta mettendo alle spalle la prima metà di campionato compiendo una vera e propria cavalcata ai punti, che la mostrano imbattuta e prima in classifica.

I dettagli su come richiedere gli abbonamenti offerti da Santo Versace verranno prossimamente comunicati dai nostri canali ufficiali.

Approfittiamo per fare gli auguri nel giorno del suo 80 compleanno ad un reggino illustre che ha sempre avuto attenzione per i colori neroarancio