Basket – Sandro Santoro elogia l’operato del Supporters Trust: “Necessario ripartire dal basso”

Sandro Santoro intervenuto durante la trasmissione “Momenti neroarancio” di VideoTouring 655 ha commentato il presente della Viola, rappresentato dal Supporters Trust:

“Trento è un esempio, anche se in località diversa sia dal punto di vista geografico che del tessuto economico. Trento si trova in una regione a statuto speciale, la Viola è collocata in un contesto dove le problematiche sono molte e ben note. Ad esempio la Reggina è rinata grazie ad una persona esterna al territorio. Detto ciò, l’idea del Supporters Trust è più che valida perché bisogna muoversi all’unisono, soprattutto oggi in tempo di crisi. Il basket nonostante sia un magnifico sport non è popolare quanto il calcio che attira investimenti di alto profilo economico. Le differenze tra le due realtà ci sono ma nonostante tutto la strada è giusta è l’unica percorribile almeno che qualche investitore vedere Reggio Calabria ed innamorarsene follemente, come lo è stato per me…”.