Basket Serie B, la Viola vince e insegue Capo d’Orlando. Risultati e classifica

Si è conclusa la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone H.

Prosegue la striscia positiva della Pallacanestro Viola, seconda in classifica grazie alla vittoria sul difficilissimo campo di Milazzo battendo la Svincolati con un ultimo quarto durissimo. Nell’anticipo di ieri vittoria della Basket School Messina sul campo del Cus Catania, che rimane ancora a secco di vittorie quest’anno come la la Fortitudo Messina, prossimo avversario della Viola, sconfitta contro Piazza Armerina. Bene Rende ma non abbastanza contro Capo d’Orlando che vince in casa e mantiene la vetta solitaria.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati quinta giornata

Cus Catania – School ME 72-84

Barcellona – Castanea 88-72

Svincolati Milazzo – Pallacanestro Viola 78-83

Piazza Armerina – Fortitudo Messina 97-83

Sala Consilina – Virtus Ragusa 77-62

Orlandina – Bim Bum Rende 75-70

Classifica Serie B – girone H

Orlandina 10

Pallacanestro Viola 8

Virtus Ragusa 6

Bim Bum Rende 6

Piazza Armerina 6

Barcellona 6

School ME 6

Castanea 4

Milazzo 4

Sala Consilina 4

Fortitudo Messina 0

Cus Catania 0

Prossimo Turno

Virtus Ragusa – Barcellona

School ME – Orlandina

Bim Bum Rende – Sala

Castanea – Svincolati Milazzo

Piazza Armerina – Cus Catania

Fortitudo Messina – Pallacanestro Viola