Basket Serie B 18° turno, tris di vittorie consecutive per la Pallacanestro Viola. Classifica e prossima giornata

La Pallacanestro Viola si è aggiudicata l'insidiosa trasferta di Pozzuoli. La compagine guidata dal coach Domenico Bolignano ha compiuto un'impresa imponendosi sulla squadra dell'allenatore, ex giocatore di Reggio Calabria, Valerio Spinelli. La vittoria è fondamentale in chiave classifica, il girone D del campionato di Serie B 2021/2022 risulta infatti quanto mai equilibrato con poco distacco tra le varie squadre. I neroarancio hanno a pochi punti la zona playoff ed allo stesso tempo dietro di loro la rischiosa playout. Prossimo turno contro la terza in classifica, la Tecnoswitch Ruvo di Puglia.

18° turno

Bava Pozzuoli- Pallacanestro Viola 71-76

Forio Basket 1977 - Meta Formia 81-60

Fidelia Torrenova - Pavimaro Molfetta 73-68

Virtus Arechi Salerno - CJ Basket Taranto 65-60

Del.Fes Avellino - Lions Basket Bisceglie 65-71

Geko PSA Sant'Antimo - BPC Virtus Cassino 66-60

Moncada Energy Agrigento - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 109-107

Virtus Kleb Ragusa - Lapietra Monopoli - 12/3/2022

Classifica (Punti,G,V,P)

Moncada Energy Agrigento (32,18,16,2)

Lions Basket Bisceglie (28,18,14,4)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia (24,18,12,6)

Virtus Arechi Salerno (24,18,12,6)

Geko PSA Sant'Antimo (20,17,10,7)

Virtus Kleb Ragusa (20,17,10,7)

Fidelia Torrenova (20,17,10,7)

CJ Basket Taranto (20,18,10,8)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria (18,18,9,9)

Forio Basket 1977 (16,18,8,10)

Bava Pozzuoli (14,18,7,11)

Pavimaro Molfetta (14,18,7,11)

Lapietra Monopoli (12,16,6,10)

Del.Fes Avellino (10,17,5,12)

BPC Virtus Cassino (8,18,4,14)

Meta Formia (2,18,1,17)

19° turno

12/2/2022

Bava Pozzuoli - Virtus Arechi Salerno

13/2/2022

Lapietra Monopoli - Forio Basket 1977

Meta Formia - Fidelia Torrenova

Pavimaro Molfetta - Geko PSA Sant'Antimo

Lions Basket Bisceglie - BPC Virtus Cassino

Pallacanestro Viola - Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Virtus Kleb Ragusa - Moncada Energy Agrigento

CJ Basket Taranto - Del.Fes Avellino