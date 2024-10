Basket serie C Silver – La Vis Reggio si arrende. Enjoy campione di Calabria

La giovane compagine dell’Enjoy Lamezia si è consacrata campionessa di Calabria battendo la Vis Reggio Calabria in quattro sfide nella finalissima di C Siver.

La giovanissima società del Patron Antonicelli , guidata da Coach Di Martino, in meno di due anni ha vinto consecutivamente il campionato regionale di Serie D e Serie C.

Grazie a questa vittoria la squadra lametina rappresenterà la Calabria nello spareggio nazionale in programma il 25 Maggio a Roma contro la seconda forza della Sardegna, Olbia.

La compagine calabrese si era classificata terza al termine della stagione regolare ed ha battuto nel primo turno di post-season il Nuovo Basket Soverato, nel secondo la Scuola di Basket Viola concludendo il percorso contro la Vis Reggio.

Il cammino, in caso di successo in terra romana continuerà contro l’Orsa Barcellona, compagine che ha vinto la C Silver siciliana.

La squadra vincente

PATRON E DIRETTORE GENERALE: Massimiliano Antonicelli

PRESIDENTE: Tommaso Colloca

DIRETTORE SPORTIVO: Pasquale Iracá

COMUNICAZIONE: Carmine Mastroianni

COACH: Umberto Di Martino

PREPARATORE FISICO: VAlerio Tolomeo

#3 Lakic Nicola 03/03/1996

#5 Mangione Nicola 08/05/2000

#6 Meliadò Federico 14/04/2000

#7 Antonicelli Simone 06/02/2001

#9 Antonicelli Domenico 16/05/1997

#10 Saladino Alessandro 19/09/2000

#11 Bosone Gianmarco 04/01/1997

#16 Gangarossa Andrea 15/08/1994

#19 Falzetta Mario 07/05/2002

#20 Bonavita Antonio 15/02/2000

#23 Fall Billy 24/01/1978 (arrivato a febbraio)

#24 Albo Paolo 19/10/1998

#29 Vazzana Pietro 07/04/1989 (arrivato a febbraio)