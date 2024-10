Basket: Simonetti nuovo innesto per la Pallacanestro Viola

La società è lieta di comunicare l’ingaggio di Ilario Simonetti classe 2004, nato a Stilo in provincia di Reggio Calabria. Ilario Simonetti, già nazionale giovanile,è un atleta possente in forte crescita che può ricoprire il ruolo di ala, sia forte che piccola.

Ilario, ha mosso i primi passi grazie alla passione dell’Eutimo Locri, “strappando” i suoi centimetri al mondo del calcio. Alto due metri, si è formato cestisticamente alla Vis Ferrara ottenendo, la convocazione nella nazionale giovanile Under 16.

Proprio in Emilia, ha potuto conoscere ed apprezzare Coach Federico Cigarini, la carta in più per il suo ritorno in riva allo stretto.

Nell’ultima stagione si è formato ulteriormente alla Virtus Bava Pozzuoli in Serie B.

Giocatore imponente che, lavorando sodo, ha inserito nel proprio bagaglio tecnico un buon tiro dalla media e dalla lunga.

Grintoso, rimbalzista,il profilo ideale per il giovane roster neroarancio che sta nascendo.

Benvenuto Ilario.