Basket: nuovo arrivo in casa Stingers, è il giovane Freno

Nuovo innesto per gli Stingers Reggio Calabria. Si tratta di Antonino Freno, giovane e veloce atleta classe 2005. Continua la collaborazione proficua tra Jumping, Botteghelle e Stingers. Tanti gli scambi tra le società più attive di Reggio Calabria, dopo la cessione di Pucinotti e Schiavone alla Botteghelle Basket, si continua con l’arrivo in giallo-nero di Antonino Freno.

Questa la vera attività e mentalità che fa bene al nostro amato movimento – ha dichiarato la società giallonera. Freno, prospetto molto interessante ed in ripresa assoluta dopo l’infortunio subito sul finale della passata stagione scalpita per far bene. Prodotto giovanile dell’Aquilone, ha giocato in campionati d’Eccellenza, vinto a livello regionale con le canotte di Scuola di Basket Viola, Jumping e Botteghelle. Un ringraziamento all’avvocato Sergio Zumbo che ha coordinato le attività per conto degli Stingers.