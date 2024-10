Pallacanestro Viola si potenzia: ufficiale l’accordo con Coach Stefano Scarpa

“Sono davvero entusiasta di cominciare questa nuova esperienza in una socieà’ con una storia cosi’ importante" le parole del coach

Una scelta importante, per ripartire in grande stile con l’attività giovanile.

La Pallacanestro Viola sta operando con estrema cura del dettaglio, operativa nella strutturazione e potenziare i gruppi esistenti e le sinergie già attive sul territorio.

Il “re-building” giovanile comprenderà la partecipazione ai campionati Under 19 Gold, Under 17 D’Eccellenza, ed Under 15 regionale, tra gli altri.

La grande novità, accanto ad una forte operazione “reclutamento”, sul territorio calabrese e non solo, che sarà oggetto delle novità dei prossimi giorni, la società comunica l’accordo con il tecnico veneto Stefano Scarpa.

Scarpa è reduce dall’esperienza all’interno di uno dei network giovanili più importanti d’Italia, l’Oxygen di Bassano, società che, anno dopo anno, annovera titoli italiani, esperienze internazionali e convocazioni a raffica nelle rappresentative azzurre.

Allenatore da oltre 35 anni. Stefano ha allenato sia in ambito maschile che femminile. Nel maschile ha disputato campionati di Serie C e Serie D, mentre con la femminile ha fatto l’Assistente Allenator in Serie A. Con le giovanili ha inoltre partecipato a molte finali nazionali sia con la maschile che con la femminile. Ha una ottima conoscenza delle dinamiche di un settore giovanile ed allena da sempre i giovani con competenza serietà e dedizione.

Entusiasta il General Manager Fortunato Vita:

”L’accordo con Coach Scarpa rappresenta un primo passo basilare per la programmazione già annunciata nel mese di Giugno. Stefano farà parte dello staff tecnico, avrà un ruolo basilare e sarà l’assistente accanto al confermato Seby D’Agostino in prima squadra. Il Coach è pronto per collaborare con il capo allenatore Giulio Cadeo con cui è già al lavoro”. “Sono davvero entusiasta di cominciare questa nuova esperienza in una socieà’ con una storia cosi’ importante – ha sottolineato Coach Scarpa. Il progetto e le persone con le quali mi sono interfacciato mi hanno convinto e credo che faremo davvero bene”.

Benvenuto Stefano!