Pallacanestro Viola, Ivanaj: ‘Società storica: un onore per me vestire questa canotta’

Nikola Ivanaj, nazionale albanese, è un ingaggio molto importante per la nuova stagione 2024-2025 della Pallacanestro Viola. L’esterno, cresciuto nella Pallacanestro Varese è reduce da una stagione in B Interregionale a cifre importantissime.

Ecco le sue impressioni per questa nuova esperienza cestistica. Dove sei in questo momento e che ne pensi della nuova esperienza in neroarancio?

“Sono a casa a Varese. Sicuramente sarà una bellissima esperienza. La Viola Reggio Calabria è una società storica: sarà per me un onore vestire questa canotta. Ho parlato col coach Cadeo: è contento essendo anche lui di Varese. Abbiamo avuto modo di scambiare due “chiacchiere” anche oltre al progetto Viola. Sono molto contento perché il progetto è bello: vogliamo far tornare ancor di più il basket in maniera presente e importante nella città. Siamo consapevoli che la piazza è seguitissima da sempre. Sono molto amico di Celis Taflaj, ex della Viola: lui è stato per me un ambasciatore unico, idem Omar Seck, con il quale ho giocato tutta la trafila giovanile. Con Taflaj siamo anche compagni in Nazionale Albanese, mi fido molto di lui: so benissimo quanto sia “di casa” in riva allo stretto”.