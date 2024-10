Myenergy Reggio raggiunto l’accordo con l’esterno di origine albanese Nikola Ivanaj

Nella stagione successiva l’esperienza in Serie A2 ad Imola, prima di far ritorno a Varese ed esordire nel 2020 in nazionale maggiore Albanese.

Nelle stagioni successive Nikola Ivanaj gioca campionati importanti a Desio con l’Aurora e a Crema, concludendo la stagione 23/24 nel Basket 7 laghi.

Il cestista di origine albanese ha caratteristiche tecniche e fisiche molto interessanti, offensivamente capace di trovare diverse soluzioni sia dall’esterno che più vicino a canestro, ha piedi buoni e notevole potenza fisica nelle braccia. Nikola è un giocatore completo in grado anche di difendere su qualunque avversario. Coach Cadeo ha commentato il nuovo innesto della Viola riferendosi ad Ivanaj come l’ennesimo atleta del roster ispirato da forti motivazioni personali e di squadra ed è per questo, al di là delle evidenti notevoli qualità tecnico-fisiche che caratterizzano l’atleta “è motivo di grande soddisfazione averlo con noi”.

“Sono contento ed orgoglioso di fare parte di questo progetto, non vedo l’ora di scendere in campo e dare tutto insieme ai miei compagni per provare a fare insieme qualcosa di grande.

Ci vediamo presto Reggio!”. Queste le parole del nuovo importante acquisto della Myenergy.

A presto a Reggio, benvenuto in neroarancio Nikola!